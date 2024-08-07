Сразу 15 минут геймплея экшена The First Berserker: Khazan Разработчики The First Berserker: Khazan из...

Сразу 15 минут геймплея экшена The First Berserker: KhazanРазработчики The First Berserker: Khazan из Neople и издательство Nexon решили, что новостей об их экшен-RPG не было слишком долго и решили поделиться с нами свежим геймплейным роликом длиной в 15 минут.
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