Сразу 15 минут геймплея экшена The First Berserker: Khazan Разработчики The First Berserker: Khazan из...

Сразу 15 минут геймплея экшена The First Berserker: KhazanРазработчики The First Berserker: Khazan из Neople и издательство Nexon решили, что новостей об их экшен-RPG не было слишком долго и решили поделиться с нами свежим геймплейным роликом длиной в 15 минут.