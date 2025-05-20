Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене и призвал к возмездию

Окружение бывшего главы Белого дома Джо Байдена якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но утаивало эту информацию, что следует расценивать как госизмену, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
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