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Царьград

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В 2027 году ЕГЭ по математике и физике достигнут 235 минут

В 2027 году ЕГЭ по математике и физике достигнут 235 минут

В 2027 году самыми длительными ЕГЭ станут экзамены по профильной математике, физике, информатике, биологии и литературе, продолжительность которых составит 3 часа 55 минут.

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