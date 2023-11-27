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Ламело Болл получил травму голеностопа в матче с «Орландо»

Ламело Болл получил травму голеностопа в матче с «Орландо»

Звездный разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл травмировал голеностоп в матче с «Орландо» (117:130). Во второй четверти Болл неудачно приземлился в борьбе с Паоло Банкеро и повредил сустав.

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