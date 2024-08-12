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Только 3 из 11 последних матчей за Суперкубок Европы завершились в основное время

«Реал» и «Аталанта» встретятся в матче за Суперкубок Европы. За последние 11 лет только три матча за Суперкубок Европы завершились в основное время.

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