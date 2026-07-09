В Кабардино-Балкарской Республике правоохранители выявили склад, где хранилось свыше 15 000 пачек нелегальных сигарет

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с оперативниками регионального УФСБ России пресекли сбыт 44-летним жителем Нальчика крупной партии табачной продукции сомнительного происхождения.
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