Адель спасла нас: мать мальчика из Раменского, ставшего жертвой трагедии, родила дочку Юлия Челканова«Адель спасла нас» — так говорит Кристина Умбетьярова, мать 12-летнего Альберта, который трагически погиб два года назад.
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