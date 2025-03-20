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Сергей Аксёнов: Поздравляю моего друга и коллегу, Главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова с днем рождения!

Сергей Аксёнов: Поздравляю моего друга и коллегу, Главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова с днем рождения!

Поздравляю моего друга и коллегу, Главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова с днем рождения!Радий Фаритович – опытный государственный деятель, талантливый организатор, профессионал высокого уровня, настоящий патриот России и родной республики.

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