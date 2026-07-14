Компании Spectra Aircraft и S7 завершили успешный первый полет легкомоторного самолета «Танго» с российским двигателем

Компания Spectra Aircraft, входящая в S7 Group, успешно провела первый полет легкомоторного учебно-тренировочного самолета «Танго», оснащенного экспериментальным российским поршневым двигателем АПД-520 «Лидер».
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