Первые больничные для самозанятых: что нужно знать о взносах и выплатах

В августе 2026 года стартуют первые выплаты по больничным для самозанятых. На оплачиваемый период нетрудоспособности могут претендовать те, кто начал перечислять ежемесячный страховой взнос в феврале текущего года.
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