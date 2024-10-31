Предупреждение ученых: Коллапс атлантических течений грозит планете климатической катастрофой

Группа климатологов предупредила о серьезной угрозе, которая может нависнуть над Европой. Согласно их исследованиям, существует высокий риск коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), которая включает в себя знаменитый Гольфстрим.
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