Предупреждение ученых: Коллапс атлантических течений грозит планете климатической катастрофой

Группа климатологов предупредила о серьезной угрозе, которая может нависнуть над Европой. Согласно их исследованиям, существует высокий риск коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), которая включает в себя знаменитый Гольфстрим.