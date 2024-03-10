Актер из «Реальных пацанов» Маркин скончался в машине скорой помощи

Артисту было 53 годаРоссийский актер Павел Маркин, на счету которого несколько десятков работ в кино, скончался еще в начале месяца, однако новость получила широкое распространение только спустя 25 дней – медиа узнали о смерти артиста 29 февраля.
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