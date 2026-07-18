Кувейт: Компания Kuwait Airways сообщила, что большинство рейсов были перенесены сегодня с утра по местному времени из-за временной приостановки операций по взлету и посадке в международном аэропорту Кувейта (KWI/OKKK), вызванной ранее иранскими беспилотными и ракетными атаками.