Кувейт: Компания Kuwait Airways сообщила, что большинство рейсов были перенесены сегодня с утра по местному времени из-за временной приостановки операций по взлету и посадке в международном аэропорту Кувейта (KWI/OKKK), вызванной ранее иранскими беспилотными и ракетными атаками.
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