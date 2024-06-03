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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Ступак: «Я жила прошлым два года. Не понимала, что мне надо, чего я хочу. Когда со стороны прилетает «она сдулась», «она уже не та», это еще больше уязвляет»

«Я проработала тот момент, что осталась в спорте без Маркуса (Крамера). Надеюсь, никто из российских тренеров не будет ни в коем случае на меня держать обиду.

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