В Рязанской области начали убирать озимые

Сейчас собирают урожай озимых культур - например, пшеницы. Продолжается также заготовка кормов. Работы впереди много - вслед за озимыми придет через яровых, а кукурузу, например, собирают и по уже установившимся холодам.
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