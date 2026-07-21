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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области начали убирать озимые

В Рязанской области начали убирать озимые

Сейчас собирают урожай озимых культур - например, пшеницы. Продолжается также заготовка кормов. Работы впереди много - вслед за озимыми придет через яровых, а кукурузу, например, собирают и по уже установившимся холодам.

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