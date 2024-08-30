Наполеон III. Путь к власти

Луи Наполеон Бонапарт в 1848 г. В предыдущей статье мы говорили о происхождении и первых годах жизни племянника Бонапарта – будущего императора Наполеона III, а также о двух его неудачных попытках захватить власть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии