БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наполеон III. Путь к власти

Наполеон III. Путь к власти

Луи Наполеон Бонапарт в 1848 г. В предыдущей статье мы говорили о происхождении и первых годах жизни племянника Бонапарта – будущего императора Наполеона III, а также о двух его неудачных попытках захватить власть.

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