Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» при взаимодействии с подразделением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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