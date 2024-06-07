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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» при взаимодействии с подразделением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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