Россия начала замещать китайские турбореактивные двигатели в последних модификациях «Гераней»

Страна и люди

Замена идёт на собственные, произведённые в Татарстане, — ГУР УкраиныВ новых аппаратах также применяется кумулятивно-режущая боевая часть КРСН, предназначенная, по данным украинской стороны, для поражения мостов и опор ЛЭП.