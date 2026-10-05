Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия начала замещать китайские турбореактивные двигатели в последних модификациях «Гераней»

Россия начала замещать китайские турбореактивные двигатели в последних модификациях «Гераней»

Замена идёт на собственные, произведённые в Татарстане, — ГУР УкраиныВ новых аппаратах также применяется кумулятивно-режущая боевая часть КРСН, предназначенная, по данным украинской стороны, для поражения мостов и опор ЛЭП.

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