Под мраморной кожей бьется живое сердце

Говорят, камень не может ожить. Но великие мастера своего дела давно доказали, что это не так. В их чутких руках рождаются непревзойденные шедевры — смотришь на них, и кажется, что вот-вот послышится тихий вздох и дрогнут ресницы.
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