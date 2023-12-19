В Актау откачивают дождевую воду

После продолжительного дождя сотрудники коммунальной службы вышли на откачку воды с городских улиц. Как сообщили в пресс-службе акимата Актау, работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» ночью и утром откачали более 230 кубометров воды, скопившейся на автодорогах.
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