В Актау откачивают дождевую воду

После продолжительного дождя сотрудники коммунальной службы вышли на откачку воды с городских улиц. Как сообщили в пресс-службе акимата Актау, работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» ночью и утром откачали более 230 кубометров воды, скопившейся на автодорогах.