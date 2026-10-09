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Обещать — не значит построить: Британия признала неспособность Киева собирать ракеты Storm Shadow

Обещать — не значит построить: Британия признала неспособность Киева собирать ракеты Storm Shadow

Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс в интервью изданию Figaro заявила, что Украине еще очень далеко до начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow .

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