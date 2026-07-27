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Россия предупредила «коалицию желающих»: европейские войска на Украине — законная военная цель

Россия предупредила «коалицию желающих»: европейские войска на Украине — законная военная цель

Российская сторона в очередной раз обозначила свою позицию в отношении возможного участия европейских государств в обеспечении безопасности Украины и размещения иностранных военных формирований на её территории.

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