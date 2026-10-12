В Самаре 19-летнюю девушку оштрафовали на 100 тыс. за взлом аккаунтов

Суд в Самарской области оштрафовал 19-летнюю девушку на 100 тыс. рублей и конфисковал её телефон за создание QR-кодов для входа в чужие аккаунты мессенджера и их передачу злоумышленникам.
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