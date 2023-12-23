Командир батальона Губаренко: ВСУ не могут справиться с отказниками на передовой

Взявший на себя командование батальонным формированием ВС киевского режима Игорь Губаренко указал на тот факт, что те, кто не желает нести службу в войсках, находясь на линии боевого соприкосновения, оказываются безнаказанны из-за того, каким образом написаны законы державы.