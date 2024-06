В сети появились новые скриншоты и геймплей из Elden Ring: Shadow of the Erdtree Сегодня со...

В сети появились новые скриншоты и геймплей из Elden Ring: Shadow of the ErdtreeСегодня состоялась трансляция Red Bull Levels, в ходе которой FromSoftware разрешила стримерам Elajjaz и MissMikkaa продемонстрировать новые геймплейные кадры из предстоящего Elden Ring: Shadow of the Erdtree.