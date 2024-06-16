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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети появились новые скриншоты и геймплей из Elden Ring: Shadow of the Erdtree Сегодня со...

В сети появились новые скриншоты и геймплей из Elden Ring: Shadow of the Erdtree Сегодня со...

В сети появились новые скриншоты и геймплей из Elden Ring: Shadow of the ErdtreeСегодня состоялась трансляция Red Bull Levels, в ходе которой FromSoftware разрешила стримерам Elajjaz и MissMikkaa продемонстрировать новые геймплейные кадры из предстоящего Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

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