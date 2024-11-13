Петербуржцы посоветовали бы себе в прошлом учиться и заботится о здоровье

Если бы жители Санкт-Петербурга могли вернуться в прошлое на десять лет и встретиться со своими прежними версиями, они в большинстве случаев порекомендовали бы себе продолжать действовать в том же духе, уделять больше внимания образованию и заботиться о здоровье.
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