Петербуржцы посоветовали бы себе в прошлом учиться и заботится о здоровье

Если бы жители Санкт-Петербурга могли вернуться в прошлое на десять лет и встретиться со своими прежними версиями, они в большинстве случаев порекомендовали бы себе продолжать действовать в том же духе, уделять больше внимания образованию и заботиться о здоровье.