НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Депутат Милонов о возвращении России: «Это может произойти в самое ближайшее время – большинство выступает за. Нужно преодолеть европейское, канадское сопротивление»

«Нас скорее всего снова ожидает участие в международных кубках и чемпионатах. Это может произойти уже в самое ближайшее время, поскольку на сегодняшний день большинство членов международных организаций свою позицию уже высказали – они выступают за возвращение России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх