Президент США Дональд Трамп отменил трансляцию казни Нидала Хасана, военного психиатра, убившего 13 человек на базе.
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