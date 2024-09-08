Thermaltake подтвердила совместимость своих кулеров с Intel Arrow Lake, несмотря на новы...

Thermaltake подтвердила совместимость своих кулеров с Intel Arrow Lake, несмотря на новый сокетКомпания Thermaltake подтвердила, что 71 модель ее кулеров, ранее предназначенных для LGA1700, будет совместима и с предстоящим сокетом LGA1851 для Intel Arrow Lake.
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