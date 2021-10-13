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Приморский ДНС вошел в пятерку крупнейших ритейлеров России

Приморский ДНС вошел в пятерку крупнейших ритейлеров России

Основанная в Приморье компания ДНС (DNS) заняла 5-ое место в рейтинге крупнейших российских ритейлеров по итогам первой половины 2021 года, составленном аналитической компанией InfoLine.

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