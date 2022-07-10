Мировое обозрение

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Обзор и тест системы жидкостного охлаждения DeepCool LS720

Обзор и тест системы жидкостного охлаждения DeepCool LS720

Буквально на прошлой неделе компания DeepCool представила три новые системы жидкостного охлаждения необслуживаемого типа (так называемые AiO СЖО).

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