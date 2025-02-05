Китай подал жалобу в ВТО на введение США дополнительных пошлин на китайские товары - Минкоммерции КНР

Пекин, 4 февраля /Синьхуа/ -- Китай подал жалобу в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации /ВТО/ на введение США дополнительных 10-процентных пошлин на китайские товары, заявило Министерство коммерции КНР во вторник.
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