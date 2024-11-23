Новый закон в США может обязать Трампа помогать Украине

Фото: tass.ru Новости дня за сегодня сообщает о том, что в Соединенных Штатах разрабатывается законопроект, который может обязать Дональда Трампа, предполагаемого нового президента, продолжать оказывать поддержку Украине.
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