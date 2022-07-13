Невролог Кудрявцева: обезвоживание провоцирует приступы мигрени в жару

Люди, страдающие от приступов мигрени сталкиваются с обострением головной боли в жаркую погоду, одной из основных причин неприятных ощущения в жару является обезвоживание организма, рассказала порталу "Доктор Питер" врач-невролог Анна Кудрявцева.