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Царьград

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В Северодвинске поймали пьяного угонщика на ржавых Жигулях

В Северодвинске поймали пьяного угонщика на ржавых Жигулях

В Северодвинске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя чужого автомобиляВ ночь на 30 июня 2024 года на улице Первомайской в Северодвинске сотрудники ГАИ заметили автомобиль Жигули, который двигался по городу с нарушением правил.

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