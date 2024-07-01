В Северодвинске поймали пьяного угонщика на ржавых Жигулях

В Северодвинске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя чужого автомобиляВ ночь на 30 июня 2024 года на улице Первомайской в Северодвинске сотрудники ГАИ заметили автомобиль Жигули, который двигался по городу с нарушением правил.
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