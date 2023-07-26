Мировое обозрение

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Сенат США одобрил введение дополнительного контроля за инвестициями в технологический сектор Китая

Сенат США одобрил введение дополнительного контроля за инвестициями в технологический сектор Китая

Верхняя палата американского парламента на этой неделе большинством голосов одобрила поправки в законодательство США, которые предусматривают уведомление резидентами федеральных агентств о своих инвестициях в компании технологического сектора КНР.

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