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Курские новости

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Командир спецназа отряда «Ахмат» Апти Алаудинов встретился с экс и губернатором

Командир спецназа отряда «Ахмат» Апти Алаудинов встретился с экс и губернатором

Алаудинов отметил, что Курская область приняла на себя сильный удар. ⁃ Но никакая напасть не может сломить Россию, никакой враг не может подвергнуть целостность великой страны, которая однажды уже отправила нацистское отребье с позором восвояси, - отметил командир.

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