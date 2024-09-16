Командир спецназа отряда «Ахмат» Апти Алаудинов встретился с экс и губернатором

Алаудинов отметил, что Курская область приняла на себя сильный удар. ⁃ Но никакая напасть не может сломить Россию, никакой враг не может подвергнуть целостность великой страны, которая однажды уже отправила нацистское отребье с позором восвояси, - отметил командир.