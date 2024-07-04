Турция вызвала посла Германии из-за скандала с "волчьим салютом" Мериха Демираля

Министерство иностранных дел Турции осудило действия властей Германии в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала за то, что он отпраздновал гол "волчьим салютом" в матче 1/8 финала Евро-2024 с Австрией.
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