Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Преступников в Российской армии следует выявлять и эффективно нейтрализовать. Разными средствами и методами.Враньё в докладах...
  • Александр Макеев
    России надо обзавестить множеством прокси сил, вооружённых мощным высокоточным скоростным оружием достаточной дистанц...Россия сама себя ...
  • Терехов Олег
    А у губернаторов не хочет Путин спросить тоже самое где мусоропереработка, в частности у губера-фантазера Сахалина Ли...Путин спросил у М...

Итальянский министр: "Русские продвигаются. Зеленскому придётся пойти на уступки"

Итальянский министр: "Русские продвигаются. Зеленскому придётся пойти на уступки"

Итальянский министр Антонио Таяни призвал Украину к уступкам для урегулирования конфликта, считает важным мирное разрешение к 2025 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Карабухин
!!! Республика Беларусь, Россия и Украина – будут самостоятельно договариваться о мире – на Украине и о будущем Украины – без какого участия Запада и без какого давления Запада. И только на условиях – России! !!! Вся Украина полностью – должна войти в состав России. Никакой Румынии, никакой Польши, никакой Венгрии, никакой Англии, никакой Франции, никакой Германии, никакого – Евросоюза. И точка!
Ответить
18 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх