Итальянский министр Антонио Таяни призвал Украину к уступкам для урегулирования конфликта, считает важным мирное разрешение к 2025 году.
Итальянский министр: "Русские продвигаются. Зеленскому придётся пойти на уступки"
Комментарии
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Сергей Карабухин
!!! Республика Беларусь, Россия и Украина – будут самостоятельно договариваться о мире – на Украине и о будущем Украины – без какого участия Запада и без какого давления Запада. И только на условиях – России! !!! Вся Украина полностью – должна войти в состав России. Никакой Румынии, никакой Польши, никакой Венгрии, никакой Англии, никакой Франции, никакой Германии, никакого – Евросоюза. И точка!
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18 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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18 час.
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