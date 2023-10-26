Международный день колопроктолога 26 октября: специалисты заслуживают поздравлений и уважения Елена Галицкая26 октября отмечается Международный день колопроктолога — день, посвященный врачам, которые заботятся о здоровье промежности и органов пищеварения.
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