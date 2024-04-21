Страна и люди
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Страна и люди

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Мигранты-рабочие, занятые на стройке ЖК «Алхимово», поселились прямо в чужих квартирах

Мигранты-рабочие, занятые на стройке ЖК «Алхимово», поселились прямо в чужих квартирах

Их случайно обнаружила семья с двумя детьми, которая взяла ипотеку 2,5 года назад. Они должны были уже заехать, но в отделе заселения им сказали, что строительные работы ещё не закончились.

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