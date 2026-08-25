Нетрезвый иностранец осквернил мемориал с Вечным огнем в подмосковном Реутове. На возмущение прохожих он ответил заявлениями, что является «советским человеком против фашистов».
«Я сам советский человек!»: пьяный мигрант осквернил Вечный огонь в Подмосковье, оскорбляя русских прохожих
Комментарии
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Леонид Руси
олег гречанин
Мне другое интересно-где,когда и с кем он воевал против фашизма????
Он просто солидности добирает... А потому что никогда и никем он ещё не был... Ни одного достижения... А хоца всё и сразу!
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4 н.
ВТ
Владимир Тимошков
Мутант должен быть осквернен публично - 100 плетей на площади и пожизненно депортирован. Без жестокого наказания до урюков ничего не дойдёт. Они ненавидят русских и в открытую и показывают везде и всюду. Они всегда будут жить по своим шакальим законам
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4 н.
Стега Сибиряк
Алекс Сэм
Когда их наберётся критическая масса они просто пойдут резать местных, а потом развалят Россию на несколько удельных ханств которые продадутся либо штатам либо Китаю. PS треть участковых полиции в подмосковном городе уже не славяне, а врачей с труднопроизносимыми фамилиями в местной поликлинике и того больше...
К этому всё и идет
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4 н.
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