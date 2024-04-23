Памятник Советской армии в столице Болгарии демонтируют, несмотря протесты

22 апреля в столице Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии, сообщают СМИ. Власти Софии вновь приступили к разбору памятника Советской армии, который ранее был приостановлен по решению суда после массовых жалоб жителей болгарской столицы.
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