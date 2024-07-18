Проверьте свои пенсии: Татьяна Голикова раскрыла указ, как изменится жизнь неработающих россиян в июле Ольга БезродняяНа размер пенсии влияют индексации, надбавки и доплаты, которые выделяются государством, чтобы человек не находился за чертой бедности.