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В городе Белебее республики Башкирия с 2025 года введут туристический налог

В городе Белебее республики Башкирия с 2025 года введут туристический налог

В одном из городов Башкирии, Белебее, было принято решение о введении туристического налога. Этот налог будут уплачивать гостиницы, включенные в специализированный реестр квалифицированных средств размещения, говорится на сайте совета городского поселения.

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