Haaretz: Девять израильских солдат погибли при попадании ракеты в БТР

В северной части сектора Газа противотанковая ракета, выпущенная ХАМАС, угодила в бронетранспортер, в котором находились несколько израильских солдат, пишет газета Haaretz с ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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