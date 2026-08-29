Бойцы "Запада" сбили дроны ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили разведывательные и ударные беспилотники противника на краснолиманском направлении СВО.
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