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ТАСС

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Бойцы "Запада" сбили дроны ВСУ на краснолиманском направлении

Бойцы "Запада" сбили дроны ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили разведывательные и ударные беспилотники противника на краснолиманском направлении СВО.

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