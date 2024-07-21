Самый дорогой курорт Краснодарского края в июле, и это не Сочи Ольга ВайленкоВ Краснодарском крае, который славится своими курортами и потрясающими пляжами, каждый год наблюдается активное развитие туристической индустрии.
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