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Юран о мотивации аутсайдеров при отмене вылета из РПЛ: «Бонусы никто не отменял. Только дилетанты говорят, что футболисты бросят играть»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможном моратории на вылет в Олимп-ФНЛ. «Что касается мотивации для команд из нижней части таблицы в случае принятия моратория, то премиальные и бонусы никто не отменял.

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